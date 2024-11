Acció Feminista vol estudis 'estadísticament significatius' per visibilitzar la violència masclista

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Acció Feminista continua reclamant més dades sobre la violència contra les dones al país. Així ho han manifestat diverses de les seves vocals aquest dilluns durant unes declaracions en el marc de l’acte amb motiu del 25N, que s'ha celebrat a l’espai L’Institucional del parc central. "Creiem que calen estudis estadísticament significatius sobre l’impacte de la violència masclista al país i conèixer realment quantes dones l’estan patint. En tots els països es parla 'd’una de cada cinc dones' o, fins i tot, de 'tres de cada cinc', però a Andorra no tenim aquestes dades, i això fa que desconeguem la incidència real" ha denunciat la sòcia d’Acció Feminista, Anna Boneta. "Nosaltres, amb una enquesta anònima impulsada des d’una associació petita, vam recollir 200 respostes en només un mes. Això demostra que el tema és prou important per dedicar-hi esforços. És una realitat que no es pot ignorar ni evitar, perquè, al final, s’ha de visibilitzar" ha afegit, Boneta.

Durant l'acte, Acció Feminista ha presentat oficialment la campanya 'Veus que no veus'. Una iniciativa que es va començar a gestar el novembre de l'any passat quan l'entitat va realitzar una enquesta per visibilitzar i denunciar la falta de dades sobre la violència masclista al país i, en només un mes, es van recollir més de 200 respostes i setanta testimonis de dones que evidenciaven la necessitat urgent de trencar el silenci. Va ser en aquell moment, de fet, que des d'Acció Feminista es va decidir convertir les respostes d'aquesta enquesta -experiències reals de dones que havien viscut diferents formes de violència- en la campanya 'Veus que no veus'. Una iniciativa que dona visibilitat als testimonis reals a través de cartells que compten amb la imatge de nou dones reconegudes de la societat andorrana, que posen rostre i veu a les víctimes de violència masclista. ""Ens hem trobat amb molts casos de violència dins la parella, però també, evidentment, fora d’aquesta: per part de desconeguts al carrer o en l’àmbit laboral, un àmbit que, de fet, s’ha repetit força" lamentava, Boneta, mentre explicava que els testimonis complets d’aquestes dones es poden recuperar a través d’uns vídeos que es poden recuperar mitjançant els codis QR que apareixen als cartells.

De fet, la vocal d'Acció Feminista, Lucía Rivero, ha destacat que l’enquesta continua oberta, tot i que aquest any no s’han rebut tantes respostes com l’any anterior. "El focus de la campanya era recollir testimonis, però aquest any ens hem centrat en donar-los veu. Tot i això, n'hem rebut alguns de nous, encara que no tants perquè la campanya ha tingut un enfocament diferent" ha puntualitzat, Rivero, qui també ha compartit algunes conclusions extretes de l'enquesta. "Hem vist que les violències més freqüents són la violència laboral i la violència sexual fora de la parella, aquelles situacions que es produeixen al carrer o en espais públics com discoteques, llocs de treball o cafeteries. Això ens mostra que, com a societat, hem de ser més vigilants i denunciar aquestes situacions quan les presenciem" ha remarcat.

Per altra banda, Rivero també s’ha referit a les dades que Govern ha fet públiques aquest matí. "Les dades mostren que la violència de gènere està en augment. Tot i que els casos no baixen, aquest increment també es deu al fet que cada vegada se’n parla més, i la gent s’anima a explicar la seva història, buscar ajuda i fins i tot denuncia" ha comentat, la vocal. "Tot i això, penso que encara queda un llarg camí per recórrer. És un tema que hem de posar definitivament al centre del debat" ha conclòs.