Vint-i-dos milions per a la xarxa de calor i fred

Capçalera d’Infraestructures Energètiques, la societat vinculada a Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) que té com a finalitat la producció d’energia elèctrica, d’energia elèctrica i energia tèrmica (cogeneració), i d’energia elèctrica, energia tèrmica i fred útil (trigeneració), així com la distribució i venda minorista de fred i calor útil, invertirà vint-i-dos milions d’euros en els propers cinc anys per impulsar la xarxa de calor i fred del Principat. Així es desprèn de les xifres d’inversió publicades al projecte de pressupost per al 2025 de Capçalera que va ser constituïda com a societat anònima unipersonal el 8 de novembre de 2018.

L’empresa té previst invertir 7,4 milions d’euros l’any vinent. El gruix de la despesa serà de 3,6 milions en la xarxa de distribució d’Andorra la Vella. A la d’Escaldes, s’invertiran 1,1 milions en la xarxa de distribució i 1,8 milions en la transformació d’energia.

Per al 2026 la inversió prevista és de 6,2 milions d’euros. En aquest cas, el tros més gran del pastís se l’endú la central projectada el Pas de la Casa, on s’invertiran 3,2 milions en la distribució. En aquest mateix capítol es gastaran 1,3 milions en la xarxa de Soldeu. Poc més d’1,3 milions s’invertiran en transformació a Soldeu (910.000 euros) i Andorra la Vella (410.000).

Les partides van disminuint a mesura que ens entrem en el pla quinquennal de Capçalera. Per al 2027 es preveu gastar un xifra encara considerable, 5,3 milions. Destaquen 1,3 milions en distribució i 2,1 milions en transformació al Pas de la Casa.

Els diners a invertir cauen els anys 2028 i 2029, quan s’ha previst una inversió d’1,7 i 1,4 milions, respectivament. La major part de la despesa serà al Pas de la Casa i en distribució amb 1,2 milions el 2028 i 1,1 milions el 2029.

Tot i això, l’empresa matisa que el pla d’inversions s’actualitza en funció de les necessitats previstes i està condicionat al ritme de creixement de les xarxes i al seu desplegament, fet que podria fer variar els imports de les futures inversions.

Pel que fa a les diferents centrals, a la de Soldeu, en funcionament des de finals del 2016, donada l’elevada demanda dels edificis de la zona, es preveu que en els propers anys es puguin realitzar possibles extensions de xarxa per donar servei a clients potencials no considerats en un inici, així com a les noves construccions previstes, evitant així la connexió d’aquests nous edificis a la calefacció elèctrica. Cal tenir en compte que es preveu també inversions en la central de cogeneració amb la incorporació d’una nova caldera de biomassa que incrementi la producció d’origen renovable.

D’altra banda, la fase inicial de la central de cogeneració i xarxa de calor d’Andorra la Vella està operativa des de finals de 2019. Durant el 2024, s’ha finalitzat la tercera fase de desplegament de la xarxa de calor i diverses derivacions i subestacions. Per al 2025, s’ha previst la realització de la fase 4, així com la inversió corresponent a l’embrancament de diferents clients en aquestes zones. Per als propers anys es preveu la continuació de la fase 4 de la xarxa de calor i l’embrancament de nous clients, així com altres extensions i la connexió amb la xarxa d’Escaldes-Engordany.

En aquesta central es preveu per al segon semestre del 2024 la finalització de la Fase 1 corresponent al desplegament de derivacions i subestacions a clients. Per l’exercici 2025, està previst realitzar la instal·lació de la refredadora d’aigua, la construcció de pous de captació d’aigua, inversions a la central de calor i fred i seguir ampliant la xarxa.