Marató musical i benèfica per ajudar les víctimes de la dana

Els músics andorrans Juli Barrero i Toni Hernández, amb el suport de la Creu Roja Andorrana i el comú d’Escaldes-Engordany, convoquen els ciutadans avui a gaudir d’un concert benèfic que té per objectiu ajudar les víctimes de les riuades que van afectar la província de València fa tot just unes setmanes. Per a Barrero, la proposta és “una marató” més que no pas un recital a l’ús, ja que durarà “cinc hores”.