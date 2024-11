L’especulació invalida l’augment dels salaris

El consell de ministres va aprovar dimecres passat el nou salari mínim, 1.431 euros, o una mica més si l’IPC de l’any es tanca per sobre del 2%. Comparat amb l’entorn més immediat, l’SMI espanyol se situa en 1.323 euros (calculat amb 12 pagues) i el francès en 1.766 euros bruts, en 12 mensualitats també.

Les realitats als tres països són diferents. A França, per exemple, cal tenir en compte els impostos que s’apliquen sobre les mensualitats, que deixen els sous sobre els 1.426 euros nets per una jornada de 35 hores setmanals i a Espanya també s’han de restar els impostos corresponents a l’IRPF per trobar la xifra real. A Andorra, aquesta xifra no s’aplica i el salari mínim és íntegrament el que rep el treballador.

“Si els pisos estiguessin a 600 o 700 euros, un salari de 1.400 euros ja estaria bé”

Gabriel Ubach

Tot i ser xifres similars, l’USdA va considerar que “el salari és molt baix per culpa del preu de l’especulació”. A altres llocs del món on els lloguers estan tensats, com a Barcelona, el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, va explicar que pots anar a pobles del costat i trobar lloguers barats. Al Principat, però, “si vas cap al nord els lloguers són cars perquè trobes zona d’esquí, si vas a prop de la capital tampoc són barats perquè ets al centre, i si t’allunyes una mica més ja te’n vas del país”, va queixar-se Ubach.

El preu de la vivenda fa insuficient el salari mínim. “Si els pisos estiguessin a 600 o 700 euros, un salari de 1.400 euros ja estaria bé, però l’especulació financera fa que la xifra sigui molt baixa”, va lamentar Ubach, que va afegir que, tot i que a priori doblar la pujada del sou mínim respecte de l’IPC hauria de suposar un major poder adquisitiu per a les famílies, “el preu de l’habitatge ha pujat un 12% l’any passat” i les famílies acaben perdent diners.

Ubach va criticar la inacció de Govern per poder resoldre el problema. “En lloc de buscar una solució a l’especulació, el Govern es posa a parlar de pisos socials als quals la majoria dels treballadors no tindran accés”, va explicar Ubach, que va advocar per la construcció de pisos on pugui entrar tothom, “que cobris 2.000 euros no vol dir que te’n puguin cobrar 2.500 per un lloguer”, va exemplificar.