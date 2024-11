Continuem mirant al cel

Els Castellers d’Andorra van finalitzar la temporada el passat 17 de novembre amb la seva diada, en una plaça dels Coprínceps d’Escaldes plena, i amb els Castellers de Montcada i Reixac i els de Tortosa com a convidats. “En termes generals la temporada ha anat molt bé” explica el president, Juli Peña, destacant el creixement que ha fet la colla d’ençà de la pandèmia de la Covid. “Ara ja som 95 persones que formem la colla. Aquest any han entrat gairebé 40 nous integrants, d’entre 20 i 35 anys, que tenen moltes ganes de fer coses i tirar el projecte endavant”, apunta Peña.

El nou cap de colla, Àlex Muñoz, fa dos anys que va entrar a fer castells i, amb 32 anys, ja va voler posar-se davant del grup aquesta temporada. “L’Àlex i la seva actitud serveixen com a exemple”, apunta Peña, tot alegrant-se, també, d’haver pogut arribar a un acord amb el comú d’Escaldes per la cessió gratuïta de l’antic escorxador de la parròquia. “S’ha convertit en el nostre local, i aquest fet ajuda a fer que més gent se sumi a la colla, perquè és una seu on poder arrelar”, remarca el casteller, que recorda que està compartit amb diverses entitats de la parròquia, però que ells hi han instal·lat calefacció i altres facilitats perquè les pugui fer servir tothom. Un altre aspecte positiu que destaca el president és el d’haver recuperat molts dels contactes comunals que tenien abans de la pandèmia i que es van “perdre” per culpa d’aquesta.

Per contra, Peña es lamenta de la falta de constància d’una part de la colla. “Tenim un nucli dur d’unes 35-40 persones que venen sempre, tant a diades com a assajos, però a la resta els costa més. A les diades importants sol venir tothom”, apunta, però no els culpabilitza, perquè entén que després de la pandèmia la gent quan disposa de temps lliure el dedica a marxar o fer altres coses. “El més complicat és quan una diada cau en pont festiu. Aquell dia pot ser que no es presenti prou gent per aixecar un castell i que hàgim de demanar ajuda a altres colles”, explica el president, afegint que aquest problema no és exclusiu dels Castellers d’Andorra.

Aquesta temporada, el Principat ha estat representat en cinc diades a casa i deu fora del país, entre les quals destaquen la de Sant Isidre a Madrid o el concurs internacional de Tarragona. “L’any vinent participarem en 16 diades i, entre aquestes, la de Berlín” apunta Peña, remarcant que la temporada ha generat uns beneficis econòmics, “de gairebé 7.000 euros”, que aniran destinats íntegrament a la colla, per posar autobusos per desplaçar-se o pagar una part del viatge a la capital alemanya.