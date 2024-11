La branca sanitària de l'USdA vol incloure en el pressupost del 2025 l'increment salarial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comitè d'empresa del SAAS va enviar, el passat 22 de novembre, una carta a la direcció de la parapública amb diversos punts a tractar i dels quals, afirma, n'espera resposta "urgent, amb data límit a 1 de gener de 2025". Entre aquests punts, destaca la sol·licitud de la inclusió d'una addenda extraordinària al pressupost del 2025 que contempli l'increment salarial del 3%, que, segons afirma el sindicat, "la resta de treballadors públics ja van percebre". La branca salarial de l'USdA, considera "inacceptable" que no s'hagin corregit les desigualtats salarials que afecten el personal tècnic superior, remarcant que aquest fet "incorre en greuges comparatius greus del tot il·legals".

El comitè d'empresa també "exigeix" el compliment de la legislació vigent en matèria de DPO o prima per objectius, i la comptabilització mensual de 10 hores de dedicació sindical per a cada membre del comitè, "tal com estableix la normativa vigent" apunta.

Per aquests motius, sol·liciten informació detallada sobre les demandes de millores laborals traslladades a Govern per part de la direcció econòmica i una còpia de la resposta rebuda per part de l'Executiu.

El sindicat també informa que no assistirà a cap dels grups de treball proposats sobre el nou conveni perquè, al·leguen, que "aquests han d'estar representats únicament pel comitè d'empresa i la direcció del SAAS, i no poden participar-hi d'altres membres assalariats". En aquest sentit, expressen que "si es tiren endavant negociacions col·lectives amb el personal no representatiu, es prendran les mesures oportunes davant Inspecció de Treball".