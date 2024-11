El PS insta Govern a fer un estudi dels recursos de la presó

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una moció al Consell General per encomanar al Govern que faci en un termini màxim de sis mesos un estudi per determinar els recursos i mitjans necessaris per millorar l’atenció als reclusos de la Comella. La petició es refereix “en especial” als presos que tenen malalties o trastorns de salut mental, indica la formació en un comunicat. Els consellers del PS exposen que l’objectiu és que el resultat de l’estudi es concreti en la creació “d’un espai on ingressar i tractar aquestes persones que, a més, estigui acompanyat d’un programa específic d’accions diferents del que ja hi ha per a interns comuns i que compti amb seguiment per part d’Afers Socials”. La moció del PS arriba després del debat de dijous al Consell General per les preguntes que van presentar els socialdemòcrates sobre el centre penitenciari arran del suïcidi d’un intern.