La població menor d’edat cau quatre punts en 15 anys

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El darrer Observatori de la Infància, presentat aquesta setmana, alertava del baix percentatge de població menor d’edat que viu al país, un 14,8% del total. Es tracta d’una xifra que s’ha anat reduint de manera progressiva des del 2010, quan la proporció d’aquest col·lectiu sobre el total de la població era del 19,4%.

Més enllà de les fronteres andorranes, la situació no és gaire millor. Un exemple és la mitjana dels 27 països de la Unió Europea, que l’any 2022 se situava en un 18,1%. Aquesta proporció, a més, és inferior en països com Portugal (15,8%), Alemanya (16,7%), Malta (15,9%), Itàlia (15,6%) i Grècia (16,7%), mentre que a Irlanda (23,6%), França (21,3%), Suècia (21%) i Bèlgica (20%) la proporció de població menor d’edat se situa per sobre del 20%.

I és que, malgrat les xifres negatives del Principat, no es tracta d’un cas aïllat. Una dada que sí que sorprèn, però, és que no hi ha un altre país d’Europa que des del 2012 hagi reduït de manera tan considerable l’índex de població menor que Andorra.

El cas més proper és el de Portugal, que ara fa dotze anys tenia una taxa del 18% i s’ha acabat reduint fins al 15,8% anteriorment esmentat. En el cas global de la UE, la dada s’ha mantingut al llarg del temps, i només se situa cinc dècimes per sota del registre del 2012. Pel que fa a Espanya, també registra una baixada de 0,7 dècimes.