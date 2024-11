La falta de neu a tot el país impedeix l’obertura d’Arcalís

Els canons de neu de Grandvalira treballen per poder obrir les pistes el cap de setmana vinent.Fernando Galindo

es expectatives de Grandvalira Resorts no es compliran i Ordino-Arcalís no podrà iniciar la temporada aquest cap de setmana. A la presentació de les novetats d’enguany van avançar que, si els fronts previstos per a aquests dies deixaven prou neu, l’estació obriria una setmana abans que la resta. Llavors, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va destacar la possibilitat que l’estació ordinenca repetís el que ja va assolir la temporada passada i es convertís en la primera estació dels Pirineus i del sud d’Europa a obrir les portes.