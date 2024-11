Dotze anys del Canòlich Music Festival a la parròquia de Sant Julià de Lòria

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa dotze anys que la música és el fil conductor del Canòlich Music Festival. Una cita anual i que està més que consolidada al país, en què centenars de joves gaudeixen de les cançons de grans artistes espanyols que varien d’edició en edició. A més, durant tota la setmana, els cantants solen passar per les diferents escoles dels tres sistemes educatius per apropar la música als joves, així com per mantenir converses i resoldre els seus dubtes. La iniciativa, impulsada per la parròquia de Sant Julià de Lòria i la delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, cada vegada té més èxit entre el jovent. Una de les incògnites que concerneixen el Festival és com s’arriba a escollir els artistes. “Tenim un Consell de Joves amb representació dels diferents sistemes del país que cada any s’encarreguen de les gestions”, va confirmar el delegat episcopal d’Ensenyament i organitzador del festival, mossèn Pepe Chisvert.