Detingut un home per fer amenaces de mort amb un cúter

La policia va detenir dijous al matí un home de 34 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, per agressió, i contra la llibertat, per amenaces de mort. Els fets van tenir lloc en una obra d’Escaldes-Engordany quan el detingut s’hi hauria presentat per demanar explicacions després d’haver estat acomiadat uns dies enrere. Quan els treballadors li van demanar que marxés, l’home va agredir a cops de peu el responsable de la construcció i el va amenaçar de mort amb un cúter d’ús industrial amb una fulla de 8,5 centímetres.

Posteriorment, l’arrestat també hauria esgrimit un pal de fusta de grans dimensions per amenaçar un altre operari que hauria intentat mediar i hauria agredit un tercer treballador que també hauria intervingut per calmar la situació. Durant l’escorcoll de seguretat, al detingut també se’l va trobar en possessió d’un pot amb un líquid que va donar positiu en LSD i MDMA. Per aquest motiu, també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Així mateix, se l’acusa d’un delicte contra la Constitució per haver insultat pel seu origen un dels operaris.

També dijous al matí, la policia va detenir un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball. Unes hores després, a primera hora de la tarda, un altre home, de 26 anys i no resident, va ser arrestat a la frontera del riu Runer quan accedia al país en un autobús de línia regular en possessió de 0,9 grams de tusi.

D’altra banda, la policia va detenir, dimecres a la nit, una dona i un home, turistes de 40 i 38 anys respectivament, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per haver-se agredit mútuament. Els agents van ser requerits des d’un aparcament exterior d’Escaldes-Engordany, on hi havia una dona que havia estat agredida per la seva parella. L’home havia marxat del lloc dels fets en cotxe i va ser localitzat minuts després, també amb lesions.