Conveni transfronterer contra l’especulació a l’habitatge

La Coordinadora de l’Habitatge “exigeix”, en una de les seves 10 demandes per a la manifestació del 6 de desembre a la Seu d’Urgell, que es creï un conveni de cooperació transfronterer, entre el Govern i els ajuntaments del Pirineu, contra l’especulació i pel dret a l’habitatge. Ho va anunciar ahir en un comunicat, en què afirma que “aquesta eina compta amb precedents històrics com el Conveni de Madrid, el dels Alps o el de Benelux, i hauria de servir per evitar la falta de cooperació entre administracions que acabin per fer inoperant les polítiques d’habitatge”. En les mesures que demana la Coordinadora, es poden observar diverses referències al projecte de la llei òmnibus, en què la plataforma “exigeix” que els habitatges buits i d’ús turístic que es mobilitzin acabin realment al parc de lloguer assequible.