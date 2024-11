Andorra fomentarà polítiques i programes contra la fam

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha acordat l’adhesió voluntària a l’Aliança Global contra la Fam i la Pobresa al món, proposada per la presidència brasilera del G20. Andorra se suma al reconeixement que la fam i la malnutrició són manifestacions perverses de la pobresa i la desigualtat estructural persistent, i a la necessitat d’erradicar la pobresa i la fam en totes les seves formes i dimensions i d’implementar plenament l’Agenda 2030. L’adhesió a l’aliança global implica el compromís del Principat de fomentar polítiques i programes contra la fam i la pobresa, així com proporcionar orientació i suport a polítiques i programes a escala nacional. Andorra hi dona suport, així com a la seva missió de fomentar i accelerar els esforços per erradicar la fam i la pobresa, mentre es redueixen les desigualtats, i contribuir a revitalitzar les associacions globals per al desenvolupament sostenible i la realització d’altres ODS interrelacionats.