Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha aprovat una contribució econòmica d’Andorra en diferents operacions per al manteniment de la pau de l’ONU. És la segona contribució corresponent al segon semestre del 2024. El Principat aportarà uns 164.227 dòlars per a onze projectes diferents, que varien en funció dels conflictes internacionals, i serveixen per finançar les missions establertes.