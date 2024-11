La UE no es planteja tornar a negociar l’acord d’associació

Debat agre sobre l’acord d’associació durant la sessió de preguntes al Govern d’ahir a la tarda. L’afirmació més categòrica de la discussió la va fer el cap de Govern, que va advertir els grups partidaris del no que la Unió Europea no està disposada a renegociar un nou acord. Justament, Cerni Escalé, conseller de Concòrdia, va demanar a Xavier Espot per aquesta qüestió: la possibilitat o no de redissenyar el text negociat durant els últims nou anys, ja que, segons Escalé, “fins i tot alguns membres del pacte d’estat n’apunten defectes”. En aquest sentit, el conseller general va interpel·lar el Govern sobre la necessitat de “portar a referèndum” un text que té “problemes importants”.

Pel que fa a la negociació tancada, Espot va recordar que s’ha fet “una inversió en recursos humans i material mai vista a la història d’Andorra pel que fa a tractats bilaterals”. “La negociació ha passat per alts i baixos. Ha estat àrdua i difícil. Ara bé, puc garantir que hem aconseguit el millor acord possible.” El cap de Govern va acusar Concòrdia d’actuar amb “irresponsabilitat” pel fet de “fer creure que el text podrà ser renegociat”. “Vostès van rebutjar formar part del pacte d’estat, per tant, van decidir formar part del problema i no pas de la solució”, va afegir.

Quant a la proposta del primer partir de l’oposició de treballar per assolir una relació amb Europa similar a la de Suïssa (amb acords puntuals), el cap de Govern va indicar que plantejar aquesta possibilitat és una “frivolitat”. “Facin un exercici de responsabilitat”, va reclamar. Sobre les conseqüències econòmiques de rebutjar l’acord, Espot, dirigint-se ja a tota l’oposició i en un to més solemne, va augurar que “seran dures”. “Qui haurà de gestionar les conseqüències no seré jo, sinó els pròxims parlamentaris i espero que no siguin vostès.” Per la seva part, Escalé va reiterar en la idea d’un acord que és “particularment favorable a les institucions europees”. “Tenen tanta pressa per governar que estan disposats a atacar projectes que han estat compartits per liberals, socialdemòcrates i demòcrates”, va reblar Espot a Concòrdia. El moment del debat que va prendre un caire més agre va ser durant una rèplica d’Espot a una qüestió de la consellera Carine Montaner (Andorra Endavant), que prèviament havia preguntat per l’eina fallida d’intel·ligència artificial que el Govern té instal·lada a Tràmits i s’usa com a instrument consultiu sobre l’acord. Montaner va anunciar que el grup que lidera també invertirà en un web consultiu d’intel·ligència artificial i Espot va respondre que “hi hauria d’haver una mica més d’intel·ligència natural en aquesta cambra”. Concòrdia (no pas Andorra Endavant) va reprovar la duresa del to del Govern durant tota la sessió d’ahir.