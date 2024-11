Nou augment dels residents sud-americans

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’octubre es va tancar amb una població de 86.801 persones. Són un 2,7% més que al mateix mes de l’any passat. En els darrers dotze mesos, la població ha crescut en 2.885 nous residents. Un augment impulsat per l’arribada de ciutadans sud-americans, en concret 1.289. Entre la població d’aquest continent, l’’augment més destacat per percentatge és el de peruans, que quasi es dupliquen en passar de 512 l’octubre del 2023 a 760 el mes passat. En segon lloc, apareixen els ciutadans procedents de Colòmbia, que són 1.268, un 42,8% més dels 888 de fa un any. En el cas dels argentins el total de residents s’enfila a 3.153, amb la suma de 590 l’últim any, que corresponen a una variació a l’alça del 23%, i se situen per sobre de la pujada d’andorrans, que és de 410, un 1,1% més.