La mitjana d’ocupació dels vols a Palma arriba fins al 45%

En veure l’èxit durant la temporada d’hivern passada, la línia entre Andorra-la Seu d’Urgell i Palma de Mallorca es va tornar a activar a final de setembre amb vols durant tot l’any. Des del novembre, els vols s’operen els divendres i diumenges i, de moment, l’ocupació ja és del 45%, destacant el cap de setmana de Tots Sants, amb dos vols que van superar el 80% d’ocupació. Durant la temporada d’hivern de l’any passat, l’ocupació mitjana va ser del 70% i al febrer va es va situar al 81%, amb pics del 94% d’ocupació.

Andorra Turisme i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, es van reunir ahir al matí amb una vintena d’agències de viatges de Mallorca membres d’AVA i Aviba per donar a conèixer l’oferta turística del país. Aquesta trobada s’emmarca dins l’estratègia per promocionar la connexió aèria entre els aeroports Palma de Mallorca i Andorra-la Seu d’Urgell, que s’ha renovat un any després de l’èxit durant la temporada d’hivern. Torres va expressar que “connectar Andorra amb Mallorca tot l’any és una acció que s’alinea amb la voluntat de diversificar i desestacionalitzar el turisme, alhora que s’exploren nous mercats. El nostre objectiu és que aquesta ruta ens permeti situar-nos al top of mind del turista balear”. La trobada també va comptar amb la presència del comercial d’Iberia per a Andorra i les Balears, Pablo Frías.