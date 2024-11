L’executiu implementarà un tràmit únic per crear comerços

El Govern implementarà un tràmit únic per a la creació de nous negocis a partir de l’any 2025. Ho va explicar la ministra de Presidència, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, després de la Jornada d’internacionalització d’Andorra Business, que va tenir lloc ahir. Marsol va reconèixer que la burocràcia a la qual s’han d’enfrontar els negocis de nova creació és “feixuga” i que “és important que les administracions ajudin a agilitzar els tràmits”. Per això, l’executiu està col·laborant amb els comuns per tal de simplificar les autoritzacions comercials i reduir-les a un únic procediment, tot respectant les competències comunals i del Govern.

“És important que les administracions ajudin a agilitzar els tràmits burocràtics”

Conxita Marsol, Ministra d’Economia



Aquesta millora servirà per evitar procediments innecessaris com els actuals en els quals “et demanen una informació a la CASS i després te la tornen a demanar als comuns”, va exemplificar Marsol, que va emmarcar la millora dins de la digitalització de l’administració. Les negociacions decidiran qui es farà càrrec del tràmit, si els comuns o Govern, però el que canviarà segur serà la necessitat de saltar entre les organitzacions comunals i centrals per poder constituir una empresa.

“Els que volen vendre des d’Andorra han trobat professionals que els acompanyin per fer-ho”

Judit Hidalgo, Directora d’Andorra Business





A més, Marsol va fer palesa la necessitat que les empreses amb activitats “no gaire específiques, com ara una sabateria o una botiga de roba”, tinguin accés a una acreditació amb la qual puguin corroborar que s’ajusten a la legislació vigent i que aquesta ja els permeti començar l’activitat. Uns mesos després de firmar aquest permís, l’administració faria les investigacions pertinents per comprovar que l’activitat del negoci s’ajusti a allò que es va indicar a l’acreditació, i si no ho fan “s’hauran d’atenir a les conseqüències”, va explicar la ministra d’Economia.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va mostrar-se molt favorable a la proposta de Govern i va apuntar que “seria una gran fita” per a les empreses noves. A banda d’agilitzar els tràmits, des d’Andorra Business van explicar que les companyies també estan interessades en la internacionalització, per això, Hidalgo va anunciar un nou programa que es dirà Exit per tal de preparar els negocis per entrar al mercat internacional. “És una iniciativa per a aquelles empreses que volen internacionalitzar-se però no saben com fer-ho, o per a aquelles que ja estan preparades però tenen problemes per trobar algun perfil específic”, va explicar Hidalgo, que va destacar que la feina d’Andorra Business és fer l’acompanyament en la part tècnica.

Un altre problema de burocràcia al qual s’enfronten les empreses, particularment les que es dediquen a la importació i exportació, són els tràmits a les duanes. Sobre aquests, Hidalgo va explicar que “no depèn només d’Andorra, sinó que també de França i Espanya”, però que al país hi ha figures especialitzades en temes duaners que ajuden els negocis i que “els que volen vendre des d’Andorra ja han trobat professionals que els poden acompanyar per fer-ho de la manera més àgil possible”, va acabar.