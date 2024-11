Intervenció dels bombers per la caiguda de la decoració de Nadal de l'Illa Carlemany

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos de bombers ha hagut de mobilitzar un camió escala a causa de la caiguda d'elements decoratius nadalencs de la façana del centre comercial Illa Carlemany d'Escaldes, que ha provocat danys materials en diverses motocicletes que es trobaven aparcades en aquella zona, segons ha informat la policia. L'avís ha arribat a les 12.55 hores d'aquest matí, i tant els bombers com la policia i el servei de circulació comunal, s'han traslladat al lloc dels fets, a l'avinguda del Consell de la Terra, per retirar la decoració caiguda, avaluar els danys i revisar la resta de decoracions, per evitar un nou despreniment, segons ha informat el cos policial.