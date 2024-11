Falsificació de documents per obtenir el permís de residència

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 23 anys va ser detingut ahir al matí per falsificar certificats d'experiència laboral per tal d'obtenir l'autorització de residència i treball. La documentació falsificada va ser detectada en la verificació per tramitar el permís a Immigració i l'home va ser arrestat per un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.

La policia informa també de la detenció d'un turista de 26 anys ahir a la tarda amb 0,9 grams de tusi. El jove va ser controlat pels agents quan entrava al Principat per la frontera del riu Runer en un autobús de línia regular.

El balanç d'intervencions del cos de seguretat dels últims dies inclou a més l'arrest d'un conductor de 34 anys dilluns a la nit per circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El test que se li va practicar va donar una taxa positiva d'alcoholèmia d'1,34 grams.