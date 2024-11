Un expert de la UPF recomana als empresaris d’internacionalitzar-se

La primera Jornada d’internacionalizació empresarial, organitzada per Andorra Business en col·laboració amb l’agencia catalana per a la competitividad empressarial, Acció, va comptar amb la conferència del periodista i professor de la universitat ESCI-UPF Pelayo Corella, que va recomanar als assistents no tenir por de sortir en el mercat internacional. “Tothom s’equivoca i la por és el pitjor company de viatge”, va descriure Corella. “Si es fan les coses amb esforç i cura no sou pitjors que ningú”, va afegir l’especialista.

El conferenciant va animar els empresaris inscrits a internacionalitzar-se perquè “hi ha terreny de joc per a tots, el món és molt gran”. Va explicar que no cal sortir a fora per vendre, sinó que a vegades sortir implica analitzar el que s’està fent i veure tendències. El periodista va deixar clar que també hi ha l’opció de no fer-ho, però els que no ho facin es “poden trobar que no evitaran la competència internacional” perquè ningú “està cobert de la competència”. A més, Corella va destacar que “s’ha d’evitar concentrar tot el risc en un sol país”.

Va suggerir que abans de buscar oportunitats en el mercat mundial els empresaris es preguntin quin és el seu avantatge competitiu sostenible en el temps, ja que si no ho tenen “malament”. També va indicar que per sortir a escala mundial cal tenir paciència, tranquil·litat i esforç, i cal una sincronització entre tots els departaments.