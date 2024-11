Els tallers de prevenció de drogodependències a les escoles aplegaran 800 alumnes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha iniciat una nova edició dels tallers als centres educatius del país de prevenció de drogodependències "Febre de divendres nit" i "Sortim". Durant aquesta edició s'espera efectuar un total de 35 tallers on participin 800 alumnes d'entre 15 i 17 anys. "Febre de divendres nit" té com a objectiu incidir en el consum de drogues i dels seus riscos associats, i està adreçat a alumnes d'entre 15 i 16 anys. Per altra banda, el taller "Sortim" incideix en la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues i els seus riscos.

Aquesta setmana s'ha celebrat els tallers a les tres escoles de segona ensenyança a Encamp, Ordino i Santa Coloma, a l'escola andorrana de batxillerat, al centre de formació professional d'Aixovall, a l'Àgora School i a la Sagrada Família. Govern informa que els tallers a la resta de centres educatius es duran a terme al mes de març.

En el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD) s'ha iniciat la 17a edició del taller en matèria de prevenció del consum de cànnabis. En aquest cas, s'espera efectuar un total de 32 tallers amb la participació de 700 alumnes.

Aquest dijous es va celebrar a Sant Julià una nova edició del taller de dispensació responsable d’alcohol, adreçat a totes les persones que formen part de les comissions de festes o altres organitzacions similars de cada parròquia, amb l'objectiu d'oferir informació rellevant sobre els efectes de les begudes alcohòliques, i proporcionar estratègies i eines per a una dispensació d’alcohol més responsable i segura.