Els hackers tomben les webs del SAAS, FEDA i de la capital

Un ciberatac la nit de dimecres a dijous en un dels proveïdors més importants d’Andorra, Andornet, va provocar ahir problemes deixant inhabilitats els servidors de diverses administracions i empreses privades. És el cas del comú d’Andorra la Vella, on l’atac va provocar una afectació que, segons la cònsol menor, Olalla Losada, tardarà dies a solucionar-se. La incidència està provocant problemes en la “logística del dia a dia”, especialment pel que fa als tràmits en línia. No és l’únic portal que va patir l’atac dels hackers. També van quedar inoperatives les webs de FEDA, Andorra Bussines, Andorra Recerca i Innovació (AR+I), SAAS, Andorra Digital, andorradifusió.ad (televisió i ràdio públiques), AXA, o la del Grup Pyrénées i firmes relacionades, com Carrefour Andorra 2000 o Epizen.

“Fins que no hagin fet la feina corresponent i els informes finals, no se’n sabrà l’afectació”

Jordi Ubach, Responsable de l’ANC-AD



L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) desconeixia ahir quina ha estat la motivació i l’afectació real que ha provocat el ciberatac. El responsable de l’ANC-AD, Jordi Ubach, va manifestar que l’entitat que gestiona el servidor estava “restaurant els sistemes” i traslladant tota la informació “a mesura que pot”.

“Segurament és una cosa que no estarà resolta avui, sinó la setmana vinent”

Olalla Losada, Cònsol menor de la capital



Malgrat el gran nombre d’administracions i empreses sense servei, Ubach no es va aventurar a dir que es tracti del ciberatac més important que ha patit el Principat. “L’empresa ha de fer balanç de l’afectació. Fins que no hagin fet la feina corresponent i els informes finals, no ens podran dir quina afectació ha tingut”, va explicar. Caldrà esperar el balanç de l’entitat per saber si ha estat un atac dirigit o no. “La informació que ens han traslladat és que estan en la fase de recuperació dels sistemes i fins que no ens proporcionin més dades no es pot dir qui o què hi ha al darrere”, va afegir.

El responsable de l’Agència de Ciberseguretat va celebrar el bon funcionament dels protocols establerts en aquesta mena de casos, que fixen que les empreses disposen d’un marge de 72 hores per comunicar l’atac a l’ANC-AD després de rebre’l per tal que l’agència pugui ser un punt de contacte i pugui compartir aquesta informació amb la resta d’entitats afectades.

Per la seva banda, Losada va indicar que la plataforma de què disposa el comú els permet redirigir l’entrada d’informació, per la qual cosa “en el nostre dia a dia no suposa un daltabaix”. Tot i això, va demanar als ciutadans que es comuniquin per via telefònica o bé de manera presencial. Losada va admetre que l’empresa encarregada de solucionar l’atac “no ens ha pogut posar sobre la taula si –l’afectació– serà durant un dia, dos o tres”. El que és clar és que “segurament és una cosa que no estarà resolta avui [per ahir]” i, per tant, s’espera que estigui enllestida de cara a final de la setmana vinent.

Andorra Telecom no es va veure afectada per la incidència i va afirmar que segurament es tracta “d’un atac localitzat”. Aquest any a Andorra s’han produït 227 ciberatacs, 30 dels quals han estat crítics.