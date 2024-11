Un documental d’ATV guanya el Premi Pirene de periodisme interpirinenc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edifici administratiu del Govern va acollir ahir l’entrega dels guardons de la 28a edició del Premi Pirene de periodisme interpirinenc. En premsa audiovisual, el jurat va atorgar el premi a Ràdio i Televisió d’Andorra per Els horitzons del gegant de pedra: 20 anys del Parc Natural del Comapedrosa. En la categoria de premsa escrita s’ha premiat Oriol Clavera i Riera per Pirineu pastor, publicat a la revista Descobrir. El premi que fa especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus ha estat per a Eduard Ros i Elena Pardo per Camins ancestrals, publicat a l’Altaveu digital.