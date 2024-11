Detinguda una parella de turistes per agredir-se mútuament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 40 anys i un home de 38 van ser arrestats dimecres a la nit per haver-se agredit mútuament, segons ha fet públic la policia. Els fets van succeir a un aparcament exterior d'Escaldes des d'on es va avisar el cos de seguretat que una dona havia estat agredida per la seva parella. L'home havia marxat en cotxe i els agents el van localitzar poc després, també amb lesions, motiu pel qual els dos implicats van ser detinguts per un delicte contra la integritat físicia i moral.