El CSJ diu que no sancionarà la fiscal del cas del CBD

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) estudiarà la queixa presentada per Carine Montaner contra la fiscal Patrícia Silvestre, que va exercir l’acusació en el judici del jove processat per introduir CBD, segons informa el president de l’organisme, Josep Maria Rossell. La consellera general assegurava que Silvestre va trencar “de manera flagrant els principis ètics” de la institució que representa per les afirmacions que va fer a la vista oral. Rossell adverteix, però, que l’anàlisi dels fets ocorreguts en l’audiència pública judicial no poden tenir conseqüències en forma de sancions, perquè les disposicions del codi d’ètica judicial “s’allunyen del règim disciplinari, ja que l’ètica opera com a estímul positiu en cerca de l’excel·lència i no del càstig”, segons recull el reglament del codi ètic de conducta judicial.