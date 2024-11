Andorra aporta 164.000 dòlars a onze projectes de les Nacions Unides

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat la segona contribució econòmica, del segon semestre, a onze projectes diferents per finançar les missions de pau establertes per les Nacions Unides, per un valor total de 164.227 dòlars (157.625 euros). De les diferents missions, destaquen projectes per donar suport a processos polítics a Mali, promoure la seguretat a Kosovo, la missió pel referèndum del Sàhara Occidental, o el manteniment de l'alto el foc en el conflicte entre Israel i Síria.

Aquesta nova contribució econòmica en diferents operacions per al manteniment de la pau de l’ONU se suma a la del primer semestre de l’any, en la qual va aportar 32.977 euros per a quatre projectes diferents a la República de Sudan del Sud, Somàlia, en el projecte d’alto al foc immediat entre Síria i Israel i, finalment, a Xipre.

Adhesió a l'Aliança Global contra la fam i la pobresa

El Govern ha acordat l’adhesió voluntària a l'Aliança Global contra la Fam i la Pobresa al món, proposada per la presidència brasilera del G-20. Andorra se suma al reconeixement que la fam i la malnutrició són manifestacions perverses de la pobresa i la desigualtat estructural persistent, i a la necessitat d’erradicar la pobresa i la fam en totes les seves formes i dimensions i d'implementar plenament l'Agenda 2030.