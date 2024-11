Amenaça de mort amb un cúter industrial el responsable d'una obra per acomiadar-lo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un edifici en construcció d'Escaldes va ser escenari ahir al matí de l'enfrontament amb agressió i amenaces de mort d'un treballador que havia estat acomiadat de la feina dies abans. La policia informa aquest matí que van detenir l'exempleat de l'obra, un home de 34 anys, per agredir a cops de peu el responsable de la construcció i amenaçar-lo de mort amb un cúter d'ús industrial amb una fulla de 8,5 centímetres. Els agents van trobar en possessió de l'arrestat un pot amb un líquid que va donar positiu en LSD i MDMA en l'escorcoll de seguretat que se li va fer.

L'extreballador hauria acudit a la construcció per demanar explicacions sobre el motiu de l'acomiadament i quan li van demanar que marxés va reaccionar violentament. El cos de seguretat indica que després d'agredir el cap hauria esgrimit un pal de fusta de grans dimensions per amenaçar un altre operari que hauria intentat mediar quan colpejava el responsable de l'obra i a més hauria agredit un tercer empleat que també hauria intervingut per calmar la situació.

El detingut està acusat de delictes contra la integritat física i moral per l'agressió; contra la llibertat per proferir les amenaces de mort; contra la salut pública per la tinença de drogues; i d'un delicte contra la Constitució "per haver insultat pel seu origen un dels operaris", exposa el comunicat de la policia.