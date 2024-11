El tall elèctric del setembre passat revela “vulnerabilitats” en el sistema

El tall de subministrament elèctric que va afectar Andorra el 22 de setembre passat ha posat de manifest la complexitat del sistema elèctric del país i els desafiaments associats a mantenir un subministrament segur i constant. Tot i que la situació va ser gestionada amb rapidesa i va permetre restablir el servei en 20 minuts, l’incident destaca certes vulnerabilitats inherents a un país que depèn majoritàriament de les importacions energètiques.

El tall es va produir a la línia d’alta tensió que connecta Adrall amb la Margineda, arran d’un defecte detectat pels sistemes de protecció de la xarxa. Encara que no s’ha pogut determinar la causa exacta –especulant amb factors com llamps, aus o branques–, l’impacte es va veure agreujat perquè la connexió alternativa amb França estava fora de servei a causa de treballs de manteniment a la línia entre Tarascó i l’Ospitalet.

Normalment, el sistema d’interconnexions amb França i Espanya garanteix que un incident en una líniea sigui resolt amb l’altre. En resposta a una pregunta de Concòrdia sobre l’incident, David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, explica que tot va començar a les 18.15 hores, quan un defecte, probablement causat per un element extern, com un llamp o una branca d’arbre, va activar els mecanismes de protecció de les estacions d’Adrall i la Margineda. Aquestes proteccions van desconnectar automàticament la línia per evitar danys majors, però, a diferència del que sol passar, no es va poder restablir el subministrament en pocs segons.

La raó principal de l’endarreriment va ser la falta de connexió de suport amb França, ja que les línies gal·les estaven fora de servei per treballs de manteniment planificats. Aquest fet va impedir que s’activés el sistema de socors que normalment garanteix la continuïtat del subministrament des d’un país veí quan hi ha un incident a l’altre. Sense aquesta opció, va ser necessari que els tècnics de FEDA es desplacessin fins a l’estació de la Margineda per realitzar una operació manual que restablís el servei, procés que es va completar en 20 minuts.

El Govern defensa la qualitat de la xarxa elèctrica. Amb un temps d’interrupció equivalent a la potència instal·lada de 6,23 minuts el 2023, el sistema elèctric andorrà destaca per la seva eficàcia. No obstant això, incidents com el del 22 de setembre demostren que la dependència de les connexions internacionals amb Espanya i França pot generar situacions de vulnerabilitat en moments puntuals.

La futura construcció d’una nova línia d’alta tensió entre Adrall i la Margineda, projectada per augmentar la capacitat i la seguretat del subministrament, suposarà un nou repte per a la xarxa elèctrica. Durant aquest procés, serà necessari desconnectar temporalment la línia espanyola, fet que deixarà el país completament dependent de la connexió amb França.

Per minimitzar riscos, FEDA i l’operador francès han planificat manteniments anticipats per assegurar la fiabilitat de la línia francesa durant les obres. Aquest període posarà a prova la capacitat del sistema per gestionar una situació de dependència total d’un sol país.

ESTRATÈGIA RESILIENT

Tot i la dependència de les connexions internacionals, el Govern deixa clar que l’autosuficiència energètica no és un objectiu viable per a Andorra. La producció nacional només cobreix una petita part de la demanda i requereix la connexió amb les xarxes veïnes. Amb la vista posada en el futur, Andorra continua treballant en l’ampliació i la modernització de la infraestructura elèctrica per fer front als reptes de la transició energètica i les possibles incidències. Malgrat això, episodis com el del setembre recorden que, fins i tot amb una xarxa eficient, cap sistema està completament lliure de riscos. En conclusió, l’incident del 22 de setembre ha servit per evidenciar la fortalesa del sistema elèctric d’Andorra, però també per posar de manifest els punts febles que cal gestionar de cara al futur. Amb les obres a Adrall a l’horitzó, serà clau garantir que les mesures previstes per reforçar la resiliència del sistema siguin efectives per evitar nous talls generalitzats.