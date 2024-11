Nova campanya de donació de sang del 25 al 27 de la setmana vinent al Lycée

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Creu Roja Andorrana organitza una campanya de donació de sang els dies 25, 26 i 27 de novembre, que tindrà lloc al Lycée Comte de Foix. Els horaris per a les donacions seran d’11 a 14 i de 16 a 20 hores. Els requisits per donar sang inclouen tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació, no estar en dejú i tenir ganes d’aportar i marcar la diferència. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Govern d’Andorra, el Lycée Comte de Foix, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments i el Centre Comercial Andorrà Super U. Tothom qui hi estigui interessat pot fer la seva inscripció a través de l’enllaç http://donarsang.gencat.cat