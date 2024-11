L'entrada de visitants cau un 2,9% a l'octubre

Turistes passejant per l’avinguda Meritxell, aquest estiu.Fernando Galindo

El nombre de visitants que ha arribat al Principat durant el mes d'octubre ha caigut en un 2,9% respecte al mes passat. Segons les dades del departament d'estadística, un total de 672.213 persones han entrat al país, entre elles 423.191 excursionistes, l'entrada dels quals ha baixat un 4,8%. Pel que fa al nombre de turistes (249.022), ha augmentat un 0,4%. Una de les dades més destacades és la crescuda dels visitants d'altres procedències, que presenta una variació positiva del 8,9%. Un fet que contraresta amb la baixada dels homòlegs espanyols (7,6%) i francesos (2,5%).

Pel que fa a la pernoctació mitjana es manté en els mateixos números que durant el mateix període del 2023, amb 2,4 nits. Els espanyols acumulen aquesta xifra, mentre que els francesos en registren 2,1 i els visitants d'altres procedències 2,8. La gran majoria (76,6%) s'ha allotjat en hotels, aparthotels o apartaments turístics.

Els visitants que venen en família augmenta, respecte a l'any anterior, i representa el 46,5%, així com els que venen amb amics, que suposen el 13,9%. Mentre que les parelles han baixat i suposen el 32,9% i els que venen sols també ha descendit fins el 5,5%. El motiu principal de les visites continuen sent les compres (64,2%), seguit d'aquells que arriben atrets per la natura (12,5%).

Gran descens de vehicles per la frontera francesa

El descens de l'arribada de visitants ve lligat, també, amb l'entrada de menys vehicles, 340.638, un 4,9% menys que durant el mateix període de l'any passat. La frontera francoandorrana ha acusat aquesta caiguda de visitants, i ha registrat un 15,2% menys de cotxes que han accedit pel Pas de la Casa. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana la variació ha estat d'un lleuger creixement del 0,2%.

L'informe d'estadística assenyala que el moviment de vehicles des del gener fins a l'octubre d'aquest any, s'ha produit un increment del 0,4%, respecte al mateix període del 2023, amb un 0,7% de pujada dels cotxes provinents d'Espanya, i un decreixement del 0,2% dels que accedien des de França. En total, han arribat al Principat 3.577.654 vehicles.