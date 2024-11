Naturland iniciarà la temporada d'hivern el 30 de novembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Naturland ja té data d'inici per la temporada d'hivern, i serà el 30 de novembre, tal com han informat a través d'una nota de premsa. Enguany, presenten un seguir d'activitats de neu "úniques" com l'snow scooter i el trineu tour. La primera d'elles, es tracta de rutes guiades sobre la neu pels camins de la Rabassa en patinet elèctric, per als majors de 14 anys. El segon consisteix en un passeig en un trineu de fins a 9 places, arrossegat per una moto de neu, per arribar "a tocar dels peus" del Pic Negre. Aquesta activitat s'ofereix a majors de 4 anys.

Però no seran les úniques. A aquestes se sumaran la tirolina forestline; les 'nits nòrdiques de la rabassa'; el Tobotronc; l'airtrekk i la seva tirolina i l'n'boscat.