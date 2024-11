Molné es compromet a controlar l’establiment d’inversors estrangers

Ester Molné, ministra d’Interior i Justícia, ha defensat l’atorgament de permisos d’immigració a 125 treballadors estrangers per compte propi. “No seria just ni ètic que el Govern no atorgui aquests permisos perquè no hi ha quota disponible, ja que els sol·licitants han hagut d’iniciar una activitat econòmica al Principat abans de demanar el permís. El Govern revisa que s’hagin seguit tots els passos requerits fins a la sol·licitud. Des del primer pas fins a l’últim, que és la inscripció al registre de propietats”, ha detallat la ministra aquesta tarda durant la sessió de preguntes al Govern al Consell General. La pregunta a Molné l’ha formulat Pol Bartolomé, conseller de Concòrdia, que ha criticat durament les polítiques d’habitatge de l’executiu: “Les contradiccions del Govern han produït un efecte nociu”.

Molné ha afegit que amb la Llei Òmnibus la regulació dels permisos que s’atorgaran als inversors estrangers quedarà més ben regulada i es farà en funció de la “tensió del mercat de l’habitatge”. En aquest sentit, la ministra ha admès que cal “controlar l’establiment d’inversos estrangers”. “Realitzarem un control efectiu que implicarà verificar que els inversos estrangers mantenen activitat econòmica al país”, ha expressat Molné preguntada pels possibles fraus.