El lloguer d’un pis de 60 metres quadrats costarà entre 468 i 625 euros

Llogar un pis de seixanta metres quadrats del parc públic d’habitatge situat a Canillo costarà mensualment 468 euros. El preu d’un apartament de la mateixa dimensió ubicat a la capital ascendirà als 625 euros. Són els imports que va comunicar ahir l’executiu després de calcular el cost del metre quadrat del parc públic d’habitatge assequible, que ha quedat fixat en 9,23 euros de mitjana.

El Govern ha obtingut aquest preu a través d’una fórmula que combina dos criteris. Per una banda, el mandat que estableix la Llei de mesures urgents: el preu d’un pis de lloguer assequible ha de ser un 25% inferior al del preu de mercat (que l’executiu ha calculat en 16,60 euros a partir del registre de lloguers que comparteix amb els comuns i fixant-se únicament en el preu dels arrendaments del 2024). El preu, doncs, segons aquest mandat baixa fins als 12,45 euros (un primer topall).

“L’accés a l’habitatge sempre ha estat una qüestió de gran prioritat per al Govern”

Conxita Marsol, Ministra d’Economia i Habitatge



Després, és clar, cal aplicar el segon criteri, el referent al concepte de sostenibilitat financera. Així, el Govern ha calibrat el preu final públic en funció de la inversió en habitatge públic (73 milions d’euros als quals s’ha de restar el cost del sòl urbanitzat, que és de deu milions i pertany al Govern), l’amortització del cost de la gestió dels pisos (manteniment, ocupació...), que serà de 37 milions d’euros durant els pròxims trenta anys i, finalment, la superfície total edificada (27.000 metres quadrats). D’aquesta manera, el consell de ministres ha acordat fixar el preu en els 9,23 euros esmentats.

També s’ha tingut en compte, però, la distància dels pisos respecte de la centralitat geogràfica del país. Segons aquest criteri addicional, el metre quadrat del parc públic es pagarà a Canillo a 7,80 euros, a Ordino a 8,55 euros i a Andorra la Vella a 10,42 euros (el màxim perquè és el centre).

Una altra decisió important del Govern que afecta aquest anunci és la d’ajustar el pagament del lloguer a un màxim del 30% dels ingressos d’una llar. És a dir: si algú lloga un pis a Encamp (554 euros), però la mensualitat de l’arrendament supera el 30% del seu salari, aquest llogater només pagarà el 30% permès; la resta del lloguer l’assumirà Afers Socials.

L’anunci i les explicacions corresponents les va oferir ahir la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Marsol va aprofitar l’ocasió per repassar el calendari d’entrada de pisos de lloguer al parc públic. Després dels del Pas (licitats al setembre), s’afegiran al parc públic els quatre previstos a Sant Julià (la setmana vinent). Abans d’acabar l’any, també hauran entrat a la borsa de Govern els 27 d’Andorra la Vella (Tobira), els 23 de Canillo (Sant Joan de Caselles) i 14 més de la capital (Roureda de Sansa). Es vol acabar la legislatura amb 500 pisos al parc públic (amb una suma de més de cent per a l’any vinent). “L’accés a l’habitatge sempre ha estat una qüestió de gran prioritat per al Govern, des del primer dia que hi treballem. Començar a disposar d’un parc públic de lloguer assequible és una bona notícia. L’executiu dona compliment a les necessitats del país”, va indicar Marsol.

