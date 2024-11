Molné afirma que les limitacions a les subcontractacions evitaran els abusos d'empreses estrangeres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern aclareix que la Llei Òmnibus no comporta una eliminació dels permisos d'immigració temporals per a empreses estrangeres, sinó que incorpora una modificació, mitjançant la qual es vol "limitar" aquests tipus d'autoritzacions "a treballadors d'empreses membre de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)". La ministra Ester Molné afirma que aquesta limitació té per objecte "evitar abusos com els que s'han constatat amb treballadors d'empreses de països extracomunitaris". Així doncs, exposa, amb l'entrada només de treballadors temporals d'empreses de la UE o de l'EEE "els règims jurídics aplicables a les relacions laborals són més semblants als del Principat d'Andorra". Molné ha al·legat, a més, davant la pregunta del conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, que amb aquest canvi "no es preveu que hi hagi problemes perquè les empreses andorranes puguin continuar subcontractant empreses perquè prestin els seus serveis temporalment al Principat".

Així mateix, assegura que la nova normativa no comportarà "cap canvi" pel que fa als treballadors d'empreses de la UE o de l'EEE. Finalment, remarca que "el Govern destinarà els esforços necessaris per continuar mantenint un control efectiu sobre la immigració en tots els casos".