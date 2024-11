L'administració pública s'estabilitza amb 2.771 treballadors al 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Administració General compta amb 2.771 persones en 2023, segons les dades del Departament d'Estadística. Una xifra que suposa una estabilització de l'administració pública, ja que només comporta una persona menys que a l'any anterior. Tenint en compte el sexe, més de la meitat són dones (58,8%), amb un total de 1.630, i 1.141 homes (41,2%). No obstant, de l'informe es desprèn que la distribució dels mateixos és desigual entre els cossos que el formen. Així doncs, els banders estan formats únicament pel sexe masculí, i els bombers (97,5%), la policia (89,9%), el cos de penitenciaria (86,4%) i el de la duana (80%) estan formats majoritàriament per homes. D'altra banda, entre els cossos on les dones són majoria destaquen el d'Enseyament (81%), el de Justícia (77,9%) i el diplomàtic (69,4%).

Pel que fa a la distribució per edats, la gran majoria (76,2%) es troba en el tram comprès entre 25 i 54 anys, amb un total de 2.112 persones, no obstant, ha patit un lleuger descens del 2,6% respecte al 2022. Per la seva part, el tram entre 55 i 64 anys ha augmentat un 7,8% respecte a l'any passat, i suposa el 20,5% del total, amb 568 persones. Pel que fa als més joves (de 18 a 24) ha passat de 60 persones a 67 aquest any.

L'informe recull que el 80,3% del personal públic és andorrà, un total de 2.226 treballadors. El segueixen la nacionalitat espanyola, amb 462 persones (16,7%); la francesa, amb 34 usuaris (1,2%); la portuguesa, amb 20 treballadors (0,7%); i altres nacionalitats, amb 29 persones (1%). El personal interí ha patit una caiguda del 2%, mentre que el personal funcionari, que representa la gran majoria, ha augmentat un 0,3%.

La massa salarial del personal públic ascendeix fins a 107,65 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de l'11% si el comparem amb el 2022. Així doncs, destaca l'informe, el salari mitjà ha augmentat en un 11,1%.