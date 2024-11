Interior reconeix que “falta personal” a la presó

“Falta personal [al centre penitenciari]”, ha admès Ester Molné, ministra d’Interior i Justícia, aquesta tarda a la sessió de preguntes al Govern que té lloc al Consell General. Susanna Vela, parlamentària del PS, ha preguntat a la ministra pels protocols actuals de prevenció del suïcidi i per l’atenció sanitària i psicològica diària als interns. Molné ha indicat que el seguiment que se’n fa és “acurat” i que quan hi ha casos de risc (amenaça d’autòlisi) es decreta una “derivació d’urgència”. La ministra ha acusat Vela d’instrumentalitzar el suïcidi succeït fa un parell de setmanes “per dir que s’està maltractant els interns”. Molné, a més, ha descartat efectuar cap auditoria externa per examinar el cas perquè “no hi ha indicis de negligència”. Interior treballa per “incrementar els recursos” pel que fa a l’atenció als presos amb problemes de salut mental. El ministeri s’obre a treballar les millores del centre penitenciari amb els altres grups.