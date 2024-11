Igualtat treballa la conciliació familiar per evitar la baixa fecunditat

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Observatori de la infància que elabora el comitè nacional d’Andorra per a l’Unicef i el grup de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) alertava dimarts passat de l’índex de fecunditat actual del país (0,79), una taxa que se situa entre les més baixes del món i que només es veu superada per la de Corea del Sud (0,72). El Govern, a través de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, ja treballa des de fa temps en mesures per afavorir la conciliació familiar i intentar revertir aquesta tendència. Almenys així ho va assegurar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.