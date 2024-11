Govern treballa en un protocol 'per establir espais segurs' amb la fundació Vicky Bernadet

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Establir un entorn segur per als infants en el món de l'esport sembla fàcil, però no ho és. Cada vegada són més els casos de violència infantil en els clubs i federacions esportives que, sovint, solen venir del cercle més proper de l'infant. De fet, algunes de les accions que comencen aquesta violència pot ser la gran exigència per part dels entrenadors o, inclús, alguns comentaris fora de joc, que poden semblar "normals", però que arriben a saltar les primeres alarmes. Segons ha mencionat la psicòloga de la fundació Vicky Bernadet, Pilar Polo, una de cada quatre noies pateixen violència sexual en l'entorn esportiu, mentre que en els nois són un de cada sis. "Quan un infant marxa de viatge per entrenaments o competicions, ha de tornar amb els pares igual que com ha sortit" ha comentat.

Molts cops es pensa que en els clubs base no arriben a passar aquestes situacions d'abús com el de la Federació de Gimnàstica dels Estats Units o els escàndols en els planters dels equips de la Premier League Arsenal i Chelsea. No obstant això, són diversos els casos on entrenadors o persones importants del jove esportista adquireixen un grau d'importància en l'entorn que els hi dona "carta blanca" i és aquí on comença els problemes de detecció. "Generalment, les persones que ho fan solen ser meravelloses" ha afirmat Polo. Amb tot, la psicòloga de la fundació ha incidit en el fet que alguns dels senyals d'alarma pot ser la negativa del jove d'anar als entrenaments que "en comptes de pensar que és un rondinaire, potser és un signe". "No tot s'hi val per aconseguir la victòria i el bon tracte" ha recordat.

Comentaris sexistes, invitacions a plans fora de l'àmbit esportiu o actes estranys durant les concentracions fora del país són exemples que ha posat Polo sobre històries reals d'abús en l'esport. "Un dia em va arribar un cas d'un jugador de bàsquet que va anar a una platja nudista amb el seu exentrenador. O inclús una situació en què esportistes anaven a l'habitació dels seus superiors en viatges i els obligaven a veure revistes pornogràfiques" ha exemplificat. Altrament, tocar massa als alumnes sense necessitat i consentiment o fer preguntes massa íntimes o relacionades amb l'aspecte físic també poden estan relacionades amb la violència. "M'han arribat experiències esgarrifoses que no se li acudiria a ningú, però que passen" ha asseverat.

És per això que s'ha de poder conscienciar sobre la importància de poder denunciar aquest tipus d'actes. "Hem treballat en un protocol amb la fundació Vicky Bernadet per establir un espai segur i respectuós, no només en l'esport, sinó en la vida quotidiana" ha revelat la ministra de Cultura, Joventut i Esport, Mònica Bonell. Així doncs, s'ha treballat en el dit protocol des del 2022 i es presentarà "ben aviat", segons ha confirmat Polo. Els objectius d'aquest que s'ha presentat han estat l'establiment de pautes d'actuació per a la prevenció, detecció i actuació davant les possibles situacions de risc en activitats fisicoesportives; i promoure el bon tracte integral als infants i adolescents en l'àmbit esportiu, així com dotar al personal, entitats o organismes uns circuits d'intervenció àgils en casos de violència o maltractaments. També es facilitaran les eines de detecció en situació de risc i es facilitarà la comunicació i notificació de les situacions de risc com la protecció de l'infant, promoure les conductes sanes i positives i incorporar la mirada de la perspectiva de gènere, entre altres.

D'altra banda, els principis d'actuació són l'interès superior de l'infant i l'adolescent; el lliure desenvolupament; la igualtat i la no discriminació; la intervenció mínima necessària, la discreció i confidencialitat; la perspectiva de gènere, la transparència i l'atenció a la discapacitat. "S'ha de poder formar als entrenadors per tractar com és degut a les persones amb necessitats educatives especials per garantir els mínims" ha mencionat Polo. Finalment, la psicòloga ha recalcat que és molt important que, des de casa, es pugui anomenar les coses pel seu nom per poder tenir relats concrets.