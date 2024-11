Govern es mostra favorable a la llei del cens proposada pels comuns

Verificat per

El Govern es mostra obert a discutir la rectificació de la llei del cens proposada pel conjunt dels comuns de les set parròquies. Guillem Casal, portaveu del Govern i ministre de Medi Ambient, va dir ahir, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que l’executiu, després d’estudiar la proposició de modificació de la llei en qüestió, ha emès un “criteri favorable”.

“El Govern ha examinat les modificacions aportades i ha valorat positivament l’objectiu d’aquestes, que han de facilitar les gestions als usuaris, els quals ja no s’hauran de dirigir a dues administracions”, va expressar Casal. Actualment, per donar-se d’alta d’una parròquia cal tramitar la baixa al comú anterior, la qual cosa implica dos tràmits diferents que convergirien en un futur si s’aprova la proposta.

La modificació, així, suposarà una simplificació dels tràmits i facilitarà la gestió administrativa del cens per “evitar posteriors regularitzacions”. Una feina d’ordre i control que el Govern veu com “una clara millora del servei públic cap al ciutadà”. A més, atès que la Llei del cens vigent data del 2007, també caldrà –tal com va avançar Casal– actualitzar les sancions, és a dir, ajustar-les als “valors actuals”.

Finalment, el portaveu de l’executiu també va indicar que és necessari perfilar, a la proposició, l’entrada en vigor del text per “no generar inseguretat jurídica”. Ara només queda discutir el canvi de la norma al Consell General si la proposició en qüestió és acceptada a tràmit parlamentari.

La modificació de la norma fa temps que es debat i consensua entre els comuns a les diferents reunions de cònsols. Les parròquies busquen disposar d’una eina “unificada” que sigui “més àgil i més precisa” per agilitzar gestions com ara la de les altes i les baixes: es desitja que el comú que gestioni una alta també sigui el que s’ocupi d’oficialitzar la sortida del resident a parròquia que deixa.

Una de les conseqüències de no tenir un cens comú unificat és que els registres de residents sovint es mantenen desactualitzats, amb dades irreals.