Govern crearà un document únic per facilitar la formació de nous negocis

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern està treballant amb els comuns per simplificar els tràmits per la creació de nous negocis de cara al 2025. En el marc de la jornada d'internacionalització d'empreses, la ministra d'Economia, Conxita Marsol, ha reconegut que actualment la burocràcia andorrana pot resultar feixuga. Per aquest motiu, ha avançat que estan treballant en la creació d'un document únic perquè els nous negocis puguin formar-se més fàcilment.

Marsol ha afegit que les activitats no específiques, com "una sabateria o una botiga de roba", haurien de poder firmar "un simple document" amb el qual es comprometin a seguir la legislació vigent per tal de poder començar l'activitat i, a posteriori, govern faria les inspeccions pertinents per assegurar que, efectivament, estan complint les condicions que van firmar.