El cap de Govern, Xavier Espot, tanca la porta a una renegociació de l'acord d'associació. Ho ha dit aquesta tarda durant la sessió de preguntes al Govern al Consell General. Cerni Escalé, conseller de Concòrdia, ha reclamat a Espot que es posicioni de manera ferma sobre un possible redisseny del pacte amb la Unió Europea. El cap de Govern ho ha descartat rotundament. Espot ha recordat que la negociació amb Unió Europea ha estat "àrdua i difícil" i ha reiterat que Brussel·les no tornarà a seure a taula novament: "Europa no tornarà a invertir nou anys més a negociar un nou acord. Aquest és el millor acord possible". Sobre una relació amb la Unió Europea semblant a la de Suïssa (acords puntuals), Espot ha demanat a Escalé que deixi de "fer creure que podem aspirar al model suís. Facin un exercici de responsabilitat".