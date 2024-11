Dos anys condicionals per blanquejar diners il·lícits

El Tribunal de Corts va condemnar ahir el membre d’una banda de narcotraficants d’Espanya conegut com el Bulgaro i la seva dona a dos anys de presó condicionals i una multa de 200.000 euros. Els dos condemnats van ser jutjats el mes de setembre passat per un delicte de blanqueig de diners relacionat amb l’activitat criminal de l’home a Espanya. La condemna a la qual s’enfrontaven els acusats inicialment era de tres anys de presó ferma a petició de la Fiscalia.

La vida criminal de l’home es remunta al 2011, quan va complir una pena de deu anys de presó a Espanya, a més de ser condemnat a pagar sis milions d’euros, per pertànyer a la perillosa banda criminal liderada per Ángel Flores, àlies Casper, que es dedicava a robar drogues d’altres càrtels mitjançant tècniques de tortura. La dona, per la seva banda, va ser investigada dins de la mateixa trama, però va acabar sent absolta.

Al país se’ls va investigar per uns moviments sospitosos de diners que van tenir lloc el 2010 després que els acusats viatgessin a Andorra dos cops, el primer amb 100.000 euros i el segon amb 5.000, sempre en metàl·lic, amb la intenció de crear un compte bancari i ingressar l’efectiu.

Durant la vista oral van intentar demostrar que els ingressos eren fruit de cobrar en negre les feines que feien al seu negoci familiar i que van portar el capital a Andorra a causa de la desconfiança amb el sistema bancari espanyol, però el judici va demostrar que eren diners procedents del narcotràfic i que l’empresa familiar no era més que una pantalla per blanquejar diners il·lícits.

En el seu moment, la defensa va demanar l’absolució dels seus clients i va apuntar que no s’estava respectant la presumpció d’innocència dels acusats.