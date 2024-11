Canvis pel que fa a l’estratègia del fons de reserva per fer front al dèficit de les pensions

El fons de reserva de jubilació ha fet canvis en l’estratègia d’inversió amb un objectiu clar: estar preparat per al moment en què les cotitzacions siguin inferiors a les pensions per abonar i, per tant, calgui retirar diners del fons per primera vegada per pagar les prestacions. Quan arribarà aquest escenari? Segons van coincidir a apuntar ahir al matí el president de la comissió gestora del fons, Jordi Cinca, i l’assessora externa de l’ens Maria Cosan, d’aquí a uns dos o tres anys. És a dir, pels volts del 2027 o el 2028. El darrer estudi actuarial del sistema de pensions, publicat al final del 2020, preveia que el sistema entraria en dèficit el 2024. En els últims tres anys, l’increment més gran del nombre de cotitzants en comparació amb el de jubilats ha donat “certa treva”, segons va remarcar Cinca. El president de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Marc Galabert, i la directora del fons, Eulàlia Orobitg, també van comparèixer davant la comissió legislativa de seguiment i sostenibilitat de les pensions.

Els canvis en l’estratègia d’inversió volen millorar la rendibilitat dels actius que componen la cartera del fons. A mitjà i llarg termini, és a dir, en un període d’entre cinc i deu anys, el fons s’ha proposat de treure un rendiment de les inversions fixat en el percentatge d’inflació més l’1%. Així, el percentatge mínim dels actius invertits en renda variable s’ha incrementat del 20% al 25%, mentre que el destinat a renda fixa s’ha reduït en cinc punts, del 50% al 45%. Un altre canvi “d’envergadura”, segons Cinca, és una “major especialització”, delegant la gestió a professionals experts en cada tipus d’actiu.

Preveient que abans de cinc anys caldrà recórrer al fons per pagar les pensions perquè no n’hi haurà prou amb les cotitzacions, en el marc de la nova estratègia d’inversió es reserva el 16% del patrimoni (uns 275 milions de 1.780 milions d’euros) per a actius de renda fixa gestionats per un especialista. Els objectius d’aquesta inversió són preservar el capital i generar les rendes necessàries per poder afrontar els primers reemborsaments del fons. “El que sí que no podem fer és no estar preparats per a l’eventualitat que s’hagin d’utilitzar els diners per pagar les pensions. O, dit d’una altra manera, no ens podem permetre que si arribés aquest punt els diners estiguessin invertits de manera que no els poguéssim utilitzar. O, que si els poguéssim utilitzar, fos a costa de perdre molts diners”, va argumentar Cinca.

D’altra banda, l’estratègia d’inversió estipula que el 48,1% del patrimoni (uns 825 milions d’euros) sigui gestionat per tres professionals externs. Aquests fons es destinen a actius de renda fixa (el 78%) i renda variable (el 22%). El 17,4% (uns 300 milions d’euros) és gestionat per un professional extern. En aquest cas el tipus d’actiu és renda variable de països desenvolupats indexada. La resta d’actius són gestionats directament per la comissió gestora. El 13,5% del patrimoni (uns 230 milions d’euros) es destina a renda fixa d’alt rendiment, renda variable de països emergents i actius immobiliaris i de capital d’inversió, entre d’altres. El 5% restant (uns 85 milions d’euros) correspon a instruments financers que permeten incrementar o reduir l’exposició a determinats tipus d’actiu en funció del context macroeconòmic.

En declaracions als mitjans després de la sessió, Cinca va mostrar-se convençut que el fons assolirà l’objectiu per al 2024, és a dir, tancar l’any per damunt de la inflació. “No ens posarem nerviosos pel que pugui passar a curt termini”, va afirmar.

L'ESTRATÈGIA

1 EL PRIMER DÈFICIT DEL SISTEMA DE PENSIONS

Cinca estima que d’aquí a uns dos o tres anys no n’hi haurà prou amb les cotitzacions per abonar les pensions de jubilació. L’estratègia d’inversió vol preparar-se per a aquest escenari.

2 INCREMENT DELS ACTIUS DE RENDA VARIABLE

L’objectiu dels canvis és incrementar la rendibilitat dels actius fins al percentatge d’inflació més l’1%. S’augmenta el percentatge mínim en renda variable i s’especialitza la gestió.

3 LA INVERSIÓ EN RENDA FIXA, PRINCIPAL CLAU

L’estratègia reserva el 16% del patrimoni per a renda fixa. Aquestes inversions serviran per afrontar els primers pagaments de pensions quan ja no n’hi hagi prou amb les cotitzacions.