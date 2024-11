Avís groc per vents forts i neu per sobre de 1.500 metres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El pas d'un front aquesta nit provocarà un augment del vent i precipitacions de neu per sobre dels 1.500 metres. Meteorologia ha activat l'avís groc a tot el Principat a partir de la matinada i fins al migdia de divendres per la previsió de ràfegues que arribaran als 90 quilòmetres per hora als cims i que puntualment poden ser de 70 quilòmetres per hora als fons de vall.

El servei indica que hi haurà algunes clarianes amb nuvolositat generalitzada i nevades que aniran baixant dels 2.500 metres al vespre als 1.500 a la matinada i deixaran "gruixos minsos". Les temperatures se situaran en valors màxims de 12 graus a Andorra la Vella i de 3 graus al Pas de la Casa.

