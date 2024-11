Torres promociona els vols a Mallorca a les balears

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Turisme i el ministre de Turisme, Jordi Torres, han presentat l'oferta del país a una vintena d'agències de Mallorca amb l'objectiu de consolidar la línia aèria entre els aeroports de Palma de Mallorca i Andorra-La Seu d'Urgell, que s'ha renovat per un any més. Segons s'informa, l'acte ha servi perquè les agències "coneguin, no només l'oferta de neu, sinó totes les activitats i bondats que ofereix Andorra al llarg de l'any".

Jordi Torres ha comentat que "connectar Andorra amb Mallorca tot l’any és una acció que s’alinea amb la voluntat de diversificar i desestacionalitzar el turisme, alhora que s’explora nous mercats". Amb l'èxit de la temporada d'hivern passada, la línia entre Mallorca i Andorra es va decidir tornar a activar a final de setembre amb vols durant tot l'any.

El ministre es reuneix amb el seu homòleg balear

El ministre de Turisme d'Andorra s'ha reunit amb el seu homòleg balear, Jaume Bauzá, per demanar la col·laboració del govern balear per donar a conèixer i promocionar al màxim nivell la posada en marxa de la nova línia aèria.