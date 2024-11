El sou mínim se situa en 1.431 euros el 2025

La pujada del salari mínim doblarà l’IPC i creixerà fins als 1.431 euros el 2025. Així ho va anunciar la ministra d’Economia, Conxita Marsol, després del Consell Econòmic i Social que es va celebrar ahir. Marsol va explicar que s’espera que l’IPC tanqui sobre l’1,7%, però si al final es col·loqués per sobre del 2% la pujada equivaldria al doble de l’índex, és a dir, si a final d’any arriba al 2,1%, el salari mínim pujaria un 4,2%.

“S’ha perdut l’oportunitat d’implementar un salari per a tot el país” Conxita Marsol, Ministra d’Economia

La resta de sous no es tocaran i dependrà de cada empresa decidir si s’augmenten o no després que sindicats i patronal no arribessin a cap acord. Marsol va lamentar que s’ha “perdut una oportunitat per poder implementar un salari per a tot el país”, i va descartar que Govern intervingui com ja va fer els anys anteriors, ja que “la inflació està controlada”.

“Volíem que l’augment es mantingués amb l’IPC” Gerard Cadena, President de la CEA

La pujada del sou mínim no va agradar ni als sindicats ni a la patronal. El president de la CEA, Gerard Cadena, va expressar que “volíem que l’augment es mantingués amb l’IPC”. Amb l’augment del salari mínim, Cadena va augurar que la resta de sous també creixeran, ja que “els empresaris es veuran obligats a fer-ho per la pressió que generarà l’increment de les retribucions més baixes”, va explicar Cadena.

“La no entesa era part del joc entre el Govern i els empresaris”

Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA



L’USdA creu que la pujada va quedar curta i que el sou mínim s’hauria d’haver situat per sobre dels 1.500 euros. El secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, va retreure que la no entesa era part del “joc entre el Govern i els empresaris”, i va demanar les dades dels beneficis de les companyies per tal de saber quina capacitat real tenen per augmentar els salaris, ja que molts cops “el seu argument és que si augmenten els salaris els negocis hauran de tancar, però el que veiem és que l’economia no para de créixer i els salaris van de capa caiguda”, va acabar Ubach.