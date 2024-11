Verificat per

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va participar ahir en la sessió plenària d’alt nivell a la Conferència sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides (COP29), que se celebra a la capital de l’Azerbaidjan, Bakú. En el discurs, Forné va avançar que Andorra té previst actualitzar l’any que ve els compromisos de reducció d’emissions de diòxid de carboni en l’Horitzó 2035. L’objectiu és ser més ambiciosos i incrementar el percentatge de reducció respecte als nivells d’emissió que Andorra va assolir el 2005, el punt més alt registrat al Principat. “Entenem que la consecució dels objectius globals de l’Agenda 2030, com ara els objectius de desenvolupament sostenible, s’han de fonamentar en el multilateralisme que ofereix aquesta COP”, va apuntar.

Amb aquesta actualització, Andorra s’alinea, novament, amb les metes de l’Acord de París per contribuir en la limitació de l’increment de temperatura global 1,5 graus. En aquest punt, Forné va recordar que els efectes del canvi climàtic ja tenen impactes a escala global i també localment, sobretot en territoris de muntanya com Andorra. La vulnerabilitat d’aquests territoris és una realitat àmpliament identificada per la comunitat científica, juntament amb el reconeixement que els límits d’adaptació a les zones muntanyenques són cada cop més evidents i propers.