Premi Ramon Llull per a dos traductors

El dotzè Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana va ser adjudicat a l’Ensemble Intercontemporain, una formació musical que es dedica a la interpretació de música des del segle XX fins a l’actualitat.

El premi de traducció literària se’l va endur el doctor en traductologia per la Universitat Carolina de Praga Michal Brabec. La fundació va explicar que se l’ha escollit per la traducció de la novel·la Canto jo i la muntanya balla, de l’escriptora Irene Solà, al txec.

La fundació va guardonar l’holandès Frans Oosterholt per la seva trajectòria i reconeix la tasca divulgadora que ha aportat de la literatura catalana als Països Baixos.

Finalment, el XXXIII Premi internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat cultural va ser per a l’Association Française des Catalanistes (AFC).

LA GENERALITAT DEFENSA LA SEU VELLA DINS LA CANDIDATURA

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, va expressar ahir en el marc d’unes declaracions posteriors a la trobada que va mantenir amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell, el seu suport a la petició per incloure la Seu Vella a la candidatura per optar a Patrimoni Mundial per la Unesco. “Nosaltres donem suport a aquesta demanda fins al punt que, a més, formem part del consorci de la Seu Vella i, per tant, coneixem bé aquesta proposta. Tanmateix, la decisió final es prendrà en el marc de la Copil”, va puntualitzar Hernández. De fet, Bonell va recordar que la reunió del comitè de pilotatge està prevista per al 30 de gener.