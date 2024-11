La neu arriba a les cotes altes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu torna a fer acte de presència al Principat, però es manté a les cotes altes, per sobre dels 2.100 metres. Al llarg del dia d'avui, la inestabilitat serà protagonista amb núvols arreu del territori, però sense precipitacions, a excepció de cotes per sobre els 2.000 metres, que poden acumular fins a 2 centímetres de neu nova, o 2.500 metres, on el gruix de neu pot arribar als 7 centímetres.

Dijous serà un dia en què el sol es deixarà veure tímidament, però a partir de la nit la cota de neu baixarà fins als 1.500 metres la matinada de dijous a divendres, amb nevades febles en aquesta alçada i fins a tres centímetres per sobre dels 2.500 metres.

Les temperatures es mantindran estables fins dijous, amb mínimes de 2 graus sota zero al Pas, o 7 graus a 1.5000 metres, i les màximes no superaran els 11 graus a la capital.